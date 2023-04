Horizon Forbidden West – Burning Shores DLC im Kurztest

Die Welt

Wir erkunden das ehemalige Los Angeles welches von den heutigen Bewohnern nur noch „Burning Shores“ genannt wird. Verfallene Wolkenkratzer umhüllt von Pflanzen, Lavaströme zwischen den Gebäuden und wunderschöne Strandabschnitte sorgen hier für eine ganz besondere Atmosphäre. Abgerundet wird das Bild durch rostige Ampeln und Autowracks. Stellenweise bietet sich durchaus der Vergleich mit The Last of Us an. Als ganz besondere Neuheit sollten die Wolken erwähnt werden. Ja ihr lest richtig, Wolken. Darauf sind die Entwickler*innen sehr stolz und das zurecht. Dank des Voxel-Wolken-Rendering, welches nach Abschluss der Arbeiten zu Forbidden West programmiert wurde, können Wolken nun detailgenau berechnet und dargestellt werden. Es werden also keine fertigen 3D-Modelle ins Spiel eingefügt. Und diese „verbesserten“ Wolken können sich wirklich sehen lassen. Es erinnert tatsächlich an den Blick aus einem Flugzeug.