Indie Spotlight im April

The Mageseeker: A League of Legends Story

The Mageseeker: A League of Legends Story von Riot Forge ist ein kleines Meisterwerk, zumindest sofern man League of Legends nicht hasst. Es ist ein überaus gut produziertes Action-RPG, das im League of Legends-Universum spielt. Das ursprüngliche MOBA hat mir nie wirklich gefallen, aber ich muss sagen, dass die Animeserie wirklich gut war, und das rundenbasierte Ruined King: A League of Legends Story Rollenspiel war auch nicht schlecht. Der Hextech Mayhem-Runner war nicht mein Geschmack, aber das liegt daran, dass ich das Genre nicht mag und nicht daran, dass es ein schlechtes Spiel ist. Zurück zu Mageseeker. Mageseeker? Das sind Leute, die Magier jagen, um sie ins Gefängnis zu bringen. Magier sind in der Stadt Demetia nicht gern gesehen. Wir spielen Sylus, einen Mann mit magischen Fähigkeiten, der einst als Kind selbst ein Mageseeker war, dann aber nach einem kleinen Zwischenfall von ihnen gefangen genommen und gefoltert wurde und nun alle Mageseeker von ganzem Herzen hasst. Nach 15 Jahren im Gefängnis entkommt er und startet eine Rebellion, befreit andere gefangene Magier, fackelt die Stadt ab und… wird von einem Ritter im Kampf besiegt. Nur sein früherer Lehrmeister rettet ihn, und hilft ihm aus der Stadt zu fliehen. Der König wurde zwar während des Aufstands getötet, aber sein Sohn lebt noch und die Mageseeker, angeführt von dem skrupellosen Lord Eldred, stehen unter seinem Kommando. Nachdem Sylus in den Wald geflohen ist, trifft er Leilani, die ihn zu einem gut versteckten Lager geflohener Magier führt, die die Mageseeker bekämpfen wollen. Dies wird seine neue Basis, in der er zwischen den Missionen zurückkehren und sich mit seinen Freunden unterhalten kann. Hier plant er auch die nächste Mission, und wählt Magier aus, die ihn begleiten. Die Basis wird im Laufe des Spiels (mit unserer Hilfe) immer weiter ausgebaut und verbessert. Ziemlich cool.

In den Missionen bewegt sich Sylus entlang von fix vorgegebenen (aber oft verzweigten) Pfaden, sobald Feinde auftauchen wird das Gebiet abgesperrt, bis man alle Gegner getötet hat, erst dann kann man weitergehen. Heiltränke stellen seine Gesundheit wieder her, er kannt dashen und Feinde angreifen. Spielt sich ein wenig wie Hades. Aber Sylus kennt sich auch mit Magie aus, er ist ja schließlich ein Magier. Eine seiner Fähigkeiten ist es, die magischen Fähigkeiten seiner Feinde zu kopieren. Er stiehlt ihre Kräfte, zumindest für den einmaligen Gebrauch. Ziemlich cool. Es gibt sechs Arten von Elementarmagie, und Magieanwender erleiden zusätzlichen Schaden durch ihr gegnerisches Element. Normale Zaubersprüche verbrauchen Mana, das durch das Zufügen von physischen Schaden an Gegnern regeneriert wird. Neue Zaubersprüche lernt man, indem man sie zunächst von einem Feind kopiert, und später im Lager reproduziert, wenn man die nötigen Ressourcen hat. Sylus kann auch eine Metallkette werfen und sich direkt zu einem Feind ziehen oder die Kette benutzen, um sich an ein Objekt heran zu ziehen. Dies wird oft benutzt, um einen Abgrund zu überqueren, wenn man mit dem Dash nicht weit genug kommt. Kleine Vögel können befreit werden (Sammelobjekte), Schätze sind oft etwas abseits des Hauptweges versteckt. Sylus kann immer eine Übersichtskarte benutzen. Im Laufe des Spiels werden neue Spielmechaniken eingeführt, das Spiel fängt recht einfach an, die Kämpfe werden aber bald komplexer und abwechslungsreicher.