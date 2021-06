In Fortnite Kapitel 2 – Saison 7 beginnt die Invasion

Epic Games gibt den Start der neuen Saison von Fortnite bekannt. Kapitel 2 – Saison 7 trägt den Namen „Invasion“ und handelt von einer mysteriösen Alien-Armee, die auf der Insel eingefallen ist. Spieler schließen sich dem Widerstand an, um die feindlichen Invasoren zu vertreiben. Saison 7 bietet zudem wieder zahlreiche neue Gegenstände, Fahrzeuge und natürlich einen ganz neuen Battle Pass.

Spieler haben die Möglichkeit, in Saison 7 in die UFOs der Aliens zu steigen, um gemeinsam mit ihrem Team über die Insel zu fliegen, Gegner abzuschießen oder mit dem Traktorstrahl Spaß zu haben. Aber auch auf dem Boden gibt es neue Technologien für die Spieler. Der Widerstand vom Imaginierten Orden (IO) bringt zahlreiche futuristische Waffen mit sich, wie den Späh-Scanner, zum Untersuchen der Umgebung oder ein Impulsgewehr. Auch werden im Laufe der Saison zahlreiche weitere Waffen sowohl vom IO als auch von den Aliens enthüllt. Das und mehr erwartet euch in Fortnite Invasion.