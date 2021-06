Ratchet & Clank: Rift Apart im Test

Beginnen wir am Anfang von Ratchet & Clank: Rift Apart. Auch in der Fiktion der Serie ist seit dem letzten Abenteuer von Ratchet und seinem treuen Wegbegleiter Clank einiges an Zeit vergangen. Verunsichert, ob sie überhaupt noch das Zeug zu Heldentaten haben, kommt es wie es kommen muss. Die Galaxie, vielleicht das ganze Universum, gerät in Gefahr ausgelöscht zu werden und nur das ungleiche Duo kann es verhindern. Doch möglicherweise haben unsere Helden diesmal ihre Grenzen erreicht. Risse zwischen den Dimensionen drohen die Welt zu verschlingen und richten das pure Chaos an. Aber noch ist nicht alles verloren. Denn manche dieser Dimensionen bergen nicht nur Gefahren, sondern auch neue Verbündete.

Bevor es aber so richtig losgehen kann, gilt es von einer Zwischensequenz zur nächsten zu laufen. Dazwischen gibt es ein bisschen Platforming und erste Schusswechsel. Dieser eher langsame Start hilft dabei einige der altbekannten Spielmechaniken wieder in Erinnerung zu rufen. Gerade für Neueinsteiger hätten die Tutorials aber möglicherweise etwas ausführlicher ausfallen können. Dank Tooltips im entsprechenden Kontext sollte etwaige Verwirrung in der Regel jedoch nicht allzu lange anhalten.