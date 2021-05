Returnal im Test

Lovecraft lässt grüßen

Schon das Intro lässt erahnen, dass in Returnal nicht alles so ist wie es scheint. Die offenkundig befremdlichen Kreaturen und sonderbare Vegetation auf die man trifft, schaffen eine beunruhigende Umwelt die gleichwohl fasziniert. Dabei besteht die Welt zwar hauptsächlich aus überwucherten Ruinen, doch wirken diese einfach so… außerirdisch. Das ist nicht nur dem visuellen Still zu verdanken. Mal abgesehen vom grandiosen Soundtrack, komponiert von Bobby Krlic, ist vor allem das Sounddesign absolut genial. Ich würde auf jeden Fall empfehlen Kopfhörer zu verwenden. Denn dank 3D Sound dringen immer wieder rätselhafte Geräusche aus dem Dickicht um einen herum. So schreitet man etwa vorsichtig durch eine besonders dicht bewachsenen Engpass. Plötzlich beginnen sich die sonderbar leuchtenden Gewächse zu winden um sich Selene entgegenzustrecken. Unheimlich. Und doch kann man der Versuchung nicht widerstehen zu stoppen um dieses Phänomen näher zu betrachten. Ein anderes Mal betritt man einen Raum der wohl als eine Art Archiv dient. Riesige Statuen eigenartiger Kreaturen halten eine stumme Mahnwache über lange verlassene Hallen. Lebensgroße Hologramme erzählen nur bruchstückhaft die Geschichte des Planeten. Es liegt an Selene herauszufinden was wirklich passiert ist – und warum sie eigentlich hier ist.

Diese ruhigen Momente sind es die einen so richtig einvernehmen und dazu bringen immer wieder zurückzukommen. Dabei kommt man nicht nur als Spieler zurück zur eigenen PS5 sondern als Selene zurück von den Toten. Denn als Vertreter des Roguelite Genres ist draufzugehen ein wichtiger Bestandteil von Returnal. Das gleiche Prinzip also wie etwa bei der bekannten Soulsborne-Reihe, oder Hades. Dabei verliert man alle Waffen und Gegenstände, mit Ausnahme ganz bestimmter Hilfsmittel die permanent erhalten bleiben. Egal wie oft man ins Gras beißt. Diese sind es auch die Fortschritt spürbar machen. Beispielsweise findet man ein Schwert mit dem bestimmte Hindernisse aus dem Weg geschafft werden können um neue Bereiche zu erschließen. Andere solcher beständigen Items eröffnen Abkürzungen oder bringen Vorteile bei Auseinandersetzungen mit der hiesigen Fauna. Unglücklicherweise ist diese Selene nämlich ganz und gar nicht freundlich gesonnen. In reinster Bullet Hell Manier feuern Monster eine Barrage nach der anderen auf die unglückliche Astronautin. Also wäre das nicht stressig genug, sehen sie dabei so aus als wären sie direkt einer H. P. Lovecraft Geschichte entsprungen. Da wäre etwa eine Kreatur die man fast mit einem Wolf verwechseln könnte. Wären da nicht die vielen Augen und die unheimlich leuchtenden Tentakel die auf dessen Rücken zu wachsen scheinen und wie unter Wasser hin und herschwenken. Kommt man einer von ihnen zu nahe beißen sie aber dennoch herzhaft zu. Man ist als lebendig gewordener Albtraum ja nicht wählerisch.