Indie Neuerscheinungen im Mai 2021

Smelter

Smelter von X PLUS aus Japan (herausgebracht von DANGEN) ist eine spannende Mischung zweier populärer Genres. Nachdem unser Adam unbedingt in den blöden Apfel beißen musste, werden wir, Eva, vom Paradies direkt in eine dunkle Höhle teleportiert. Ganz alleine, nur im winzigen Bikini bekleidet, springen wir über giftige Säurepfützen um möglichst rasch aus der Höhle zu entkommen. Dabei treffen wir auf einen angeblichen Engel, dem wir aus seiner misslichen Lage helfen und der sich zum Dank bei Bedarf als unsere Rüstung um unseren Körper wickelt… und uns dadurch neue Fähigkeiten verleiht. Das wir in der Rüstung ausschauen wie Mega Man in grün ist natürlich nur rein zufällig. Unser neuer Freund nennt sich Smelter, und er war scheinbar der Herrscher über ein kleines Reich, das allerdings während seiner Abwesenheit in der Verbann… ähm, Höhle, vollkommen zerstört wurde. Wieder an der frischen Luft beginnt das eigentliche Spiel. Einerseits expandieren wir als Smelter unser Reich in einem simplen Echtzeit-Strategiespiel, andererseits durchqueren wir als Eva mit Smelter als Rüstung in Mega Man-Manier unzählige Jump ‘n’ Run Abschnitte um unseren Adam wieder zu finden.

Diese Mischung aus Echtzeitstrategie und Jump ‘n’ Run funktioniert hervorragend, ich habe seit ActRaiser (1990, SNES) keinen ähnlich gelungenen RTS/Jump ‘n’ Run Hybrid gesehen. In den Actionsequenzen sammeln wir Ressourcen für Gebäude auf der Oberwelt, und während wir unser Territorium in den Strategieabschnitten vergrößern, erlernen wir auch neue Fähigkeiten, die Eva immer mächtiger machen. Über 40 solche Power-Ups können im Laufe des Spieles erlernt werden, die dann auch unterschiedliche Lösungswege an bestimmten Stellen erlauben. Manche Upgrades bekommt Eva auch in den Jump ‘n’ Run Passagen durch schwierige Prüfungen, andere wieder sind eher leichter zu finden. Eva kann nach einiger Zeit zwischen drei verschiedenen Rüstungen wechseln, was völlig unterschiedliche Spielstile erlaubt. Allerdings dauert es ein wenig, bis wir so weit sind – anfangs müssen wir mit ein paar Basisfähigkeiten auskommen, was die ersten Stunden des Spieles ein wenig zäher macht. Die regelmäßigen humorvollen Gespräche um die Story voranzutreiben (und als Tutorial) sind sicher nicht jedermanns Sache, ich finde es jedoch gut, ein wenig Ablenkung zu bekommen. Jeder Level beinhaltet versteckte Bereiche, der Schwierigkeitsgrad wird gegen Ende jeder Zone allmählich anspruchsvoller. Der Echtzeitstrategieteil ist hingegen einfacher gestaltet, allerdings kann man auch hier rasch in eine ausweglose Situation kommen und muss den Level neu starten.

Insgesamt bietet Smelter ziemlich viel Inhalt – viele Level, viele Herausforderungen, aufwändige Bosskämpfe, eine hervorragende Pixel Art Grafik, animierte Zwischensequenzen und einen tollen Soundtrack. Fans von anspruchsvollen 2D Jump ‘n’ Runs, die auch nichts gegen ein wenig Echtzeitstrategie haben und die albernen Humor mögen, liegen bei Smelter absolut richtig.