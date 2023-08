Indie Spotlight im August

Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons

Prügelspiele, bei denen wir mit Faustschlägen und Tritten die haufenweise anlaufenden Gegnermassen verprügeln gibt es viele, aber die wirklich guten sind dann doch relativ überschaubar. In den letzten Jahren waren Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge oder auch Streets of Rage 4 ziemlich gut, mein Favorit war aber Mayhem Brawler. Alle diese Spiele haben gemeinsam, dass sie den Geist der Arcade-Spiele der 90er Jahre in die heutige Zeit zurückbringen. Am besten spielt man solche Prügler gemeinsam mit einem Freund, und das ist natürlich auch bei Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons möglich.

Eine der Besonderheiten von Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons sind die Roguelite-Elemente, die heute in vielen neuen Spielen auftauchen. Damit soll der Wiederspielwert erhöht werden, aber ist es wirklich sinnvoll, wenn ihr ein Level immer wieder spielen müsst, um „Tokens“ kaufen zu können, mit denen ihr neue Figuren (und andere Inhalte) freischalten könnt? Das eigentliche Spiel ist aber gut – ihr spielt (zumindest anfangs) die Brüder Billy and Jimmy Lee (unterstützt von Marian und Matin), die in einem von vier großen Gangs beherrschten New York den Kampf gegen die Verbrechersyndikate aufnehmen, um die Ordnung wiederherzustellen. Der Bürgermeister ist zwar auf eurer Seite, aber ziemlich machtlos.

Gegner werden in üblicher Manier bearbeitet, ihr schlagt einfach so lange auf sie ein, bis sie keine Lebensenergie mehr haben und sich auflösen. Dabei könnt ihr eine Vielzahl von Schlägen und Sprüngen benutzen, jeder der insgesamt 13 Charaktere (neun müssen erst freigeschalten werden) hat ein anderes Schlagrepertoire. Gegenstände können aufgenommen werden, die Einrichtung wird zertrümmert, Bossgegner halten wesentlich mehr Treffer aus. Alles in allem ein spaßiger Trip in die Vergangenheit, vor allem wenn ihr euch im lokalen 2-Spielermodus gemeinsam auf der Couch durch die Stadt prügelt.