Hardware

Nachdem ich mich entschieden habe, es mit einer kabellosen Tastatur zu versuchen, war die Roccat Vulcan II Mini Air eine interessante Möglichkeit. Sie ist nämlich, wie der Name schon vermuten lässt, klein. So bleibt ordentlich Platz am Schreibtisch. Dennoch ist das Gerät schwer, mit fast 600g sogar ziemlich schwer. Die Oberseite ist mit sandgestrahltem (eloxiertem) Aluminium, kein billiges Plastik. Die Tasten (optischer Switch) sind gut zugänglich und können leicht geputzt werden, die Zeiten der zwischen den Tasten verschwindenden Brösel sind vorbei. Das kleine Ding steht stabiler am Tisch als die doppelt so große verkabelte Vorgängertastatur. Die Stromversorgung funktioniert mit einem Akku, der angeblich 240 Stunden halten soll. Aufgeladen wird der Akku über ein USB-C Kabel, das der Packung beiliegt. Auf der Rückseite befindet sich ein On/Off Schalter. Dort ist auch eine komfortable Möglichkeit, den USB Dongle verschwinden zu lassen. Das ist extrem nützlich, um die kleinen Dinger nicht zu verlieren. Jeder der schon einmal das Dongle für eine kabellose Maus gesucht hat, wird mir zustimmen. Am Boden der Tastatur sind stabile Füße, die ihr aufstellen könnt um die Tastatur leicht zu erhöhen. Das ist sogar in 2 Stufen und somit 2 Höhen möglich. Die Verbindung mit dem Rechner erfolgt kabellos, allerdings habt ihr hier zwei Möglichkeiten. Entweder stellt ihr die Verbindung mit Bluetooth her, wobei hier bereits Bluetooth 5.2 verwendet wird, oder mit dem beiliegenden USB-Dongle, wo sich die Tastatur sofort automatisch mit dem Rechner verbindet.

Die Tastatur hat eine RGB Beleuchtung, aber natürlich keine mit drei LEDs, sondern hier arbeiten 30 Dual-LED Tasten, um die Beleuchtung selbst programmieren und ganz nach Wunsch einstellen zu können. Selbstverständlich kann man sie auch ganz ausschalten. Sobald ich mich der Tastatur nähere, leuchten die Tasten. Sehr genial, das Ding hat einen Näherungssensor! Die Tastenkappenbefestigungen sind übrigens im Standard Kreuzformat, damit kann man auch die Tasten anderer Hersteller problemlos benutzen.

Bei den Tasten selbst hat man die Auswahl zwischen „roten“ oder „braunen“ Switches. Die TII OPTICAL ROT bieten einen reibungslosen und sofortigen Tastendruck, perfekt für wettbewerbsfähige Spiele, die Geschwindigkeit, Präzision und schnelle Auslösungen erfordern. Die TII OPTICAL BRAUN sind mir einem sanften Stoß im halbgedrückten Zustand und einer sofortigen Betätigung ideal für Gamer, die ein leichtes taktiles Feedback wünschen. Wir haben in unserem Testmuster die „roten“ Switches verbaut, diese haben nur 1,4mm Betätigungspunkt und haben bei unseren Spieletests super funktioniert. Allerdings sind diese deutlich hörbar, also für das Office nur bedingt geeignet, aber das trifft wohl auf die meisten mechanischen Gaming-Tastaturen zu.