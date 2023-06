Innovationen der Gaming-Industrie 2023

Die Spielebranche entwickelt sich laufend weiter und ist in vielen Ländern rund um den Globus zu einem wichtigen Wirtschaftszweig geworden. Dementsprechend beschäftigen sich unzählige Entwickler aus aller Welt jedes Jahr wieder damit, den Spaß beim Spielen auf ein neues Level zu bringen.

Die Innovationen der Gaming-Industrie können sich auch 2023 wieder sehen lassen. In diesem Jahr blicken wir unter anderem auf nervenaufreibende Games via Stream und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von künstlichen Intelligenzen!

Gemeinsam erleben: Gaming via Stream

Multiplayer-Games gehören mittlerweile zum Standard in der Online-Welt. Während es zwar immer noch viele Konsolen- und PC-Titel gibt, die Kampagnen für Einzelspieler offline anbieten, möchten die meisten Online-Gamer den Spaß mit Teilnehmern aus aller Welt oder ihren Freunden teilen. Aus diesem Grund boomen Genres wie MOBA, MMORPG und Battle Royale bereits seit Jahren. Nun wird das gemeinsame Erleben jedoch noch intensiver, denn immer mehr Spiele ermöglichen es, sich per Video-Stream zu verbinden und einander zu sehen. So werden bspw. Escape Rooms, für die es inzwischen auch ein großes Online-Angebot im Netz gibt, über ein Programm für Videokonferenzen wie Zoom oder Skype durchgeführt. Freunde verbinden sich dabei über den Stream und können dann auf einem geteilten Bildschirm alle Rätsel lösen. In einigen Fällen schaltet sich außerdem ein Spielleiter dazu, der die Gruppe durch die spannenden Geschehnisse führt.

Ähnlich funktioniert dies in der virtuellen Spielbank, wo klassischen Casinospiele wie Roulette und Blackjack mit einem Live Croupier angeboten werden. Um das Roulette-Rad zum Drehen zu bringen, verbinden sich Nutzer mit einem Croupier per Stream und können dort verschiedene roulette tricks und Strategien ausprobieren. Die Ergebnisse jeder Drehung werden dann direkt im digitalen Konto des Spielers verbucht.

Künstliche Intelligenz als Game-Changer

In diesem Jahr sind künstliche Intelligenzen in aller Munde. Neue Software zur Text- oder Bilderstellung mittels KI wie ChatGPT und Midjourney haben unzählige neue Möglichkeiten geschaffen und in vielen Bereichen das Leben erleichtert. Die KI zieht jedoch auch in der Spieleindustrie ein. Schon lange wurde der Begriff umgangssprachlich genutzt, um vom Computer gesteuerte Gegner zu beschreiben. Tatsächlich war dazu jedoch keine künstliche Intelligenz notwendig. Anders sieht dies jedoch aus, wenn die Endbosse in Videospielen plötzlich dazu lernen und die Verhaltensmuster des Spielers analysieren kann. Ein geniales Beispiel dafür ist das Spiel Hello Neighbor 2, das vor einigen Monaten für den PC und die Konsolen erschienen ist. Darin werden Gamer zu Detektiven, die merkwürdige Vorkommnisse in der Nachbarschaft aufklären müssen. Der gefährliche Antagonist des Spiels wird von einer KI gesteuert, die Informationen aus dem gesamten Netzwerk an Spielern sammelt und dadurch aus dem Verhalten aller lernen kann. Damit wird es immer schwerer, den gruseligen Nachbarn zu überlisten.

Künstliche Intelligenzen werden aber nicht nur im Spiel eingesetzt, sondern bereits bei der Entwicklung von Videospielen. Mittlerweile gibt es ganze Games, die von KIs entwickelt wurden. Waren die Endergebnisse anfangs noch kaum spielbar, können sich einige der KI-Games heute bereits sehen lassen. Das Spiel This Girl Does Not Exist ist ein Puzzlespiel, dessen Design, Charaktere und sogar Voice-overs eigenhändig von einer KI erstellt wurde. In Zukunft werden wir deutlich mehr solcher Spiele in den Stores finden, so viel steht fest! Die KI ist aber auch dann beteiligt, wenn Inhalte prozedural generiert werden. Solche Open-World-Maps können in unzähligen AAA-Titeln gefunden werden, von No Man’s Sky bis Star Citizen.

Die Spielebranche ist heute vielseitiger denn je. In den letzten Jahren haben sich viele neue Trends etabliert, die auch heute noch relevant sind. VR-Games werden immer besser, die Next-Gen-Konsolen boomen weiterhin und mobile Spiele sind für Entwickler wichtiger denn je geworden. Frischen Wind bringen außerdem Innovationen aus dem Tech-Bereich: Gaming via Stream bringt viele neue Möglichkeiten, um gemeinsam mit anderen Menschen virtuell Zeit zu verbringen, die KI erschafft wiederum würdige Gegner, die trotz Steuerung durch einen Computer laufend dazulernen können. Damit ist eines klar: Videospiele machen jedes Jahr noch ein bisschen mehr Spaß!