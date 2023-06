Tiny Thor im Test

Pixel Art in Perfektion

Selten habe ich mich nach dem Spielen einer Demo so sehr auf das finale Produkt gefreut wie bei Tiny Thor. Und ich wurde nicht enttäuscht, das finale Produkt hat alles gehalten, was das Demo versprochen hat. Extrem gut gemachte Pixel Art Grafik – auf dem Level von Dead Cells. Dazu eine straffe Steuerung – unerlässlich bei einem Jump and Run. Auch hier gibt sich das Spiel keine Schwäche – der kleine Thor macht genau das, was ihr ihm mit eurem Gamepad vorgebt. Nichts ist demotivierender bei einem Jump and Run, als wenn sich die Spielmechaniken von Level zu Level absolut nicht verändern, und auch hier kann ich Entwarnung geben. Tiny Thor kommt immer wieder mit neuen Ideen (und Fähigkeiten), die das Durchstreifen der 30 verschiedenen Abschnitte nicht so schnell fad werden lassen, aber leider auch nicht unbedingt einfacher. Zusätzlich zu den Gefahren aus der Umgebung, wie Waser – der Kleine kann nicht schwimmen, oder lange Spitzen, die aus der Erde ragen – der Todfeind jedes Jump and Run Helden, wollen euch auch eine Vielzahl unterschiedlicher Gegner am Beenden der Levels hindern. Ich würde die Gegner zwar nicht unbedingt als hyperintelligent bezeichnen, aber sie sind grafisch unterschiedlich und haben – und das ist wichtig – alle vollkommen andere Angriffsmuster. Auch die verschiedenen Bosse sind ansprechend gestaltet und werden euch einiges abfordern.

Im Schnitt habe ich für die früheren Level beim ersten vorsichtigen Versuch, auch immer auf der Suche nach versteckten Bereichen, zwischen 5 bis 15 Minuten benötigt. Bei erneutem, optimiertem Durchspielen geht das aber selbstverständlich auch wesentlich schneller. Der Schwierigkeitsgrad beginnt ab dem dritten Boss, einem riesigen Wurm mit einem großen Auge, so richtig anzuziehen. Bis dahin spielt es sich noch relativ gemächlich, danach erinnert es ein wenig an das geniale Celeste, erweitert um ein paar Kämpfe. Wenn ihr dann einen Level beim ersten Versuch in 20 Minuten schafft, seid ihr gut!