Kalypso Anniversary: Der Publisher feiert heute 15. Geburtstag mit Rabatten

15 Jahre Kalypso

Mit über 150 Mitarbeiter*innen an 10 Standorten in 5 Ländern (Deutschland, Großbritannien, USA, Japan, Frankreich), einem mittleren zweistelligen Millionenumsatz und dank Erfolgsserien wie Tropico und Dungeons sowie Titeln wie Railway Empire und Patrizier IV hat sich Kalypso Media einen Namen als Spezialist für Strategie- und Simulationsspiele in der internationalen Games-Industrie gemacht.