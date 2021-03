Kaze and the Wild Masks im Test

Inspirationsquellen

Die Levels Levels voller Action und Gefahren bedienen sich der Spielmechaniken vieler alter Klassiker. Man könnte auch sagen, Kaze and the Wild Masks hat alles abgekupfert, was schon in der Vergangenheit bei 2D Jump ‘n’ Runs gut funktioniert hat. Kenner werden immer wieder an Super Mario (oder Giana Sisters für alle Amiga Fans), Rayman, Earthworm Jim oder neuere Hits wie Owlboy und Song of the Deep erinnert. Ihr Wirbelwind-Angriff stammt wohl eindeutig von Crash Bandicoot.

Wie Rodrigo Pscheidt auf der brasilianischen Spieleseite Arkade schreibt, ist Kaze and The Wild Masks auch eine tolle Hommage an den unvergesslichen Nintendo Klassiker Donkey Kong Country von Rare. Das Entlanghanteln an Lianen oder das wiederholte Springen auf die Köpfe mehrerer Gegner könnte direkt aus Rare’s Meisterwerk entnommen sein. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, als Nintendo auf solche “Inspirationen” gleich mit einer Klage reagierte, wie einst bei Erscheinen von The Great Giana Sisters.