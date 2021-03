Forspoken – ehemals Project Athia – für 2022 angekündigt

Über Ella Balinska

Ella Balinska ist eines von Hollywoods vielversprechendsten Talenten. Sie gab ihr Debüt auf der Kinoleinwand mit Kristen Stewart und Naomi Scott in Sonys Charlie’s Angels. Balinska glänzte in der Rolle von Jane, einer abgehärteten, ehemaligen MI-6-Agentin. Die Rolle veranschaulicht Balinskas Charme und Einsatz, denn sie nutzte ihren athletischen Hintergrund, um den Großteil ihrer Stunts in der actionreichen Fortsetzung des amerikanischen Klassikers selbst durchzuführen. Regie in dem Film, der am 15. November 2019 erschien, führte Elizabeth Banks.

Zuletzt war Balinska unter der Regie von Shana Feste im Film Run Sweetheart Run zu sehen, welcher von Blumhouse und Automatik produziert wurde. Der Horrorthriller feierte seine Weltpremiere auf dem Sundance Film Festival 2020 und wurde von Amazon Studios für Prime Video erworben.

Balinska studierte an der „Guildford School of Acting“ in London und schloss diese mit Auszeichnung ab. Wenn sie sich nicht mit Schauspielerei beschäftigte, widmete Ella sich der Leichtathletik auf nationaler Ebene. Neben ihren sportlichen Anstrengungen zeigt sie ein wachsendes Interesse an Mode und hat kürzlich begonnen Japanisch zu studieren.

Derzeit lebt sie abwechselnd in Los Angeles und London.