King’s Bounty II im Test

Der Kampf, das ewige Leid

Die Schlachten stellen neben der neuen Rollenspiel Ausrichtung natürlich auch weiterhin einen großen Anteil am Geschehen. Die Truppen verfügen ebenso über diverse Fähigkeiten und Spezialattacken, sowie drei „Entwicklungsstufen“. Wichtig in der Zusammenstellung einer erfolgreichen Armee ist nach wie vor ein gesunder Mix aus Einheiten. Fernkampf (durch die 3D Landschaft nun auf Blickkontakt zum Ziel angewiesen, welcher leider nur unzureichend angezeigt wird) zusammen mit Nahkampf Einheiten. Es sind auch Truppen aus verschiedenen Fraktionen anheuerbar, wobei diese sich jedoch untereinander vertragen sollten. So kämpfen Menschen meist nur ungern zusammen mit Untoten oder Dämonen. Neben normalen Kämpfen gibt es auch „Boss Fights“, welche ebenso wie ihr selbst, einen Heldencharakter als Anführer der gegnerischen Truppen haben. Auch die Karten der Schlachten sind thematisch direkt aus dem Spielgeschehen entnommen. So gibt es neben Wald- und Höhlenkämpfen auch Schlachten in Festungsterrain. Leider sind auch hier wieder einige Unannehmlichkeiten vorhanden, so lassen die Einheiteninformationen auf dem Schlachtfeld stark zu wünschen übrig (keine HP Anzeige, die Fähigkeiten sind nur mit einer Nummer auswählbar und der Hilfs Pop Up ist generell mehr im Wege als hilfreich). Das Schere-Stein-Papier Prinzip der zusammenstellbaren Truppen funktioniert aber nach wie vor. Erfreulicherweise hat man nun auch eine größere Reserve, in welcher man angeworbene Truppen unterbringen kann, die man nicht aktuell verwendet. So kann man seine Armee vor jeder Schlacht optimal auf den Gegner einstellen.

Gut gewollt ist nicht immer gut gemacht …

Was also bleibt King‘s Bounty Fans unterm Strich von den großen Ankündigungen? Ein mittelmäßiges Rollenspiel, mit netten, strategischen Schlachten. Leider ist neben der eher fragwürdigen Qualität so einiger Teile des Spieles, vor allem eine der Stärken des alten King‘s Bounty dieser Neuerung zum Opfer gefallen. Während das Original bei jedem Spieldurchgang ein neues Spielgefühl bot, ist es hier in ein ziemlich straffes Rollenspielgerüst eingezwängt. Dies dürfte den Wiederspielwert doch erheblich einschränken, da der Großteil durch die Story vorgegeben wird. Auch die Figuren sind nicht mehr derart unterschiedlich, kann man sich doch die meisten Perks aus dem vorgegebenen Baum, je nach Spielweise aussuchen. Was eventuell ganz gut ist, da mich persönlich, die Entscheidung den Paladin zu einem kleinen Mädchen zu machen (Jean de Arc lässt grüßen) eher wenig anspricht.

Insofern stören mich weniger Punkte wie die Qualität der Grafik oder der Texte (die waren ja auch in King‘s Bounty nie sonderliche Highlights) eher weniger. Die mangelnde Abwechslung jedoch ist ein riesenhaftes Manko, welches zusammen mit den erwähnten Schwächen in der Open World Darstellung die Umsetzung der großen Vorhaben leider in keinem besonders guten Licht dastehen lässt.

Wer sich trotz der ganzen Mängel durch die Story kämpft wird sich aber zumindest an einigen herausfordernden Kämpfen erfreuen können.