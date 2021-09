Surviving Mars: Below & Beyond veröffentlicht

Surviving Mars-Erweiterung Below & Beyond ist auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gelandet! Sie erlaubt es Spielern Lavaröhren, Höhlen und Asteroiden zu erforschen sowie währenddessen dem Mars Lifestyle Radio Pack zu lauschen.

Spieler machen sich bereit, um unter die Oberfläche des Roten Planeten zu graben, denn Surviving Mars: Below & Beyond ist ab sofort verfügbar. Entwickelt von Abstraction und veröffentlicht von Paradox Interactive handelt es sich bei Below & Beyond um die neueste Erweiterung für den Kolonie-Management-Hit Surviving Mars. Surviving Mars: Below & Beyond ist ab sofort auf Steam, GOG, Epic, Humble, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro erhältlich.