Countdown zur Call of Duty Vanguard Betaphase läuft

Der Countdown zur Call of Duty Vanguard Betaphase hat begonnen. Hier erhaltet ihr von uns alle wichtigen Infos und Termine. Denn bereits ab dem 10. September beginnt die Playstation Early Access Beta. Dabei stehen verschiedene Modi sowie Maps zur Verfügung.

Am kommenden Wochenende startet die Betaphase des neuen Call of Dutys. Vom 10. bis 13. September haben zunächst alle, die Call of Duty Vanguard für PlayStation 5 oder PlayStation 4 vorbestellt haben, Zugang zum Spiel. Ab dem 16. September können dann alle PlayStation-Spieler sowie PC- und XBOX-Vorbesteller in die Betaphase einsteigen. Danach haben Spieler aller Plattformen die Chance, das neue Call of Duty Vanguard auszuprobieren.