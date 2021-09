Miitopia im Test

Pferde-Freundschaft

Eine Prise Lebenssimulation kommt dann im Gasthaus ins Spiel, denn hier können sich die Mii-Charaktere nicht nur von den Strapazen des Kampfs erholen, es werden auch die Beziehungen untereinander verbessern. Teilen sich zwei Gruppenmitglieder etwa ein Zimmer, kann sich eine tiefe Freundschaft entwickeln; gleiches erreicht man, indem man sie auf einen gemeinsamen Ausflug ins Café und Kino schickt. Je besser sich die Figuren verstehen, desto mehr gegenseitige Unterstützung im Kampf gibt es. Mit dieser Heldentruppe startet man auf einer Weltkarte an vorgegebenen Punkten und läuft dann automatisch in bester Sidecscroller-Manier los. Trifft man dabei auf einen Gegner, wechselt das Spielgeschehen in den Kampf-Modus und die rundenbasierten Scharmützel beginnen. Für Siege gibt es Erfahrungspunkte und Items, man denen man die Werte der Charaktere verbessern kann. Miitopia bietet hier lediglich unterdurchschnittliche Genre-Standardkost, ohne dabei auch nur annähernd den taktischen Tiefgang der Genreklassiker zu erreichen.

Ach ja, eines der auffälligsten neuen Features der Nintendo Switch-Version will ich euch nicht vorenthalten: das Pferd. Auf das trifft man relativ bald in Spiel und kann es als fünftes Mitglied in die Gruppe aufnehmen. Natürlich darf es einerseits individuell angepasst werden, andererseits muss auch zum Reittier eine Freundschaft aufgebaut werden. Das passiert etwa, indem man bei ihm im Stall übernachtet. Je tiefer die Beziehung ist, desto mehr und effektiver unterstützt es uns im Kampf. Insgesamt eine nette Idee, spielerischen Mehrwert bringt das Pferd aber nur bedingt mit sich.