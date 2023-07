Klondike Solitär: Vom PC-Klassiker zum Online-Phänomen

Die Chancen stehen gut, dass du Klondike Solitär auf deinem PC gespielt hast, wenn du die 1990er bis 2000er Jahre miterlebt hast.

Wahrscheinlich als kleines „Pausenspiel“ bei der Arbeit, beim Lernen oder einfach nur zum Zeitvertreib… Die meisten von uns haben es mindestens schon einmal gespielt! Heute hat sich das süchtig machende Spiel zu einem der beliebtesten Spiele im Internet und in mobilen Apps entwickelt. Von Online-Solitär bekommen die Spieler einfach nicht genug!

Als Computerspiel wurde Klondike Solitär erstmals 1990 populär, als Microsoft das Betriebssystem Windows 3.0 herausbrachte. Zu Gunsten der Solitär-Liebhabenden wurde das Spiel von Microsoft im Rahmen des kostenlosen Spieleangebots zugänglich gemacht. Doch damit ist die legendäre Geschichte des Solitärs noch lange nicht beendet. Solitär ist in der Tat ein sehr altes Spiel, das schon in Büchern erwähnt wird, die Hunderte von Jahren alt sind und aus verschiedenen Kulturen stammen. Den großen Durchbruch auf dem Computer schaffte Klondike Solitär aber erst mit Windows 3.0!

Mit der zunehmenden Verbreitung von Personalcomputern mit Windows-Betriebssystem in Büros und bald auch bei Privatpersonen stieg auch die Popularität der Computerversion von Klondike Solitär – sowohl im Wohnzimmer als auch am Schreibtisch! Seit der Veröffentlichung von Windows 8 wird das Spiel von Microsoft leider nicht mehr mit dem Betriebssystem ausgeliefert.

Glücklicherweise gibt es zahlreiche mobile Apps und Websites, die Klondike Solitär und viele andere Spielvarianten enthalten – und das kostenlos!

Die Spielregeln von Klondike Solitär sind relativ einfach. Allerdings ist es in den seltensten Fällen einfach, das Spiel zu beenden. Nicht alle Spiele können gewonnen werden. Nach Berechnungen von Experten kann das Spiel nur in 48% der Fälle in der schwierigsten Einstellung – dem Ziehen von drei Karten – zu Ende gespielt werden. Wer wirklich so viele Spiele wie möglich gewinnen will, kann bei den meisten Spielen immer noch die Option mit nur einer Karte wählen, die fast immer zu schaffen ist – vor allem, wenn es eine „Rückgängig“-Option gibt.

Also… Wie wird Klondike Solitär eingerichtet und gespielt?

Fangen wir an. Zuerst muss man die Joker aus einem normalen Kartenspiel entfernen. Beim Computerspiel geschieht dies automatisch. Danach werden die Karten in sieben Reihen auf dem Spielfeld verteilt. In der ersten Reihe befindet sich eine Karte, in der zweiten Reihe zwei Karten, in der dritten Reihe drei Karten und so weiter. Nur die oberste Karte jeder Reihe wird aufgedeckt. Man muss das Spiel bis zum Ende durchspielen, um an die verdeckten (nicht sichtbaren) Karten zu kommen.

Sind alle sieben Spalten durchgespielt, werden die restlichen Karten auf einen separaten Reservestapel gelegt. Oben auf dem Spielfeld befinden sich vier leere Felder. Das Ziel von Klondike Solitär ist es, alle Spielkarten auf diese vier Felder zu legen. Jedes dieser Felder hat eine bestimmte Farbe. Ziel ist es, diese Felder von unten nach oben zu füllen, vom Ass bis zum König für jede Farbe. Auf das erste freie Feld legst du beispielsweise die Herzkarten vom Ass zum König, auf das nächste Feld die Pikkarten in derselben Reihenfolge. Sind alle Karten in der richtigen Reihenfolge auf diese Felder gelegt – siehst du z.B. vier Könige auf diesen Feldern – hast du gewonnen!

Schon klar – aber wie genau bekommt man das hin? Zuerst spielst du mit den Karten, die du auf dem Hauptspielfeld – oder dem Tableau – abgelegt hast. Dann wendest du dich dem Nachziehstapel zu (den Karten, die du nicht auf dem Hauptspielfeld abgelegt hast). Da die Karten auf den vier leeren Feldern von niedrig nach hoch sortiert werden müssen, beginnst du mit der Suche nach den niedrigsten Karten. Suche zuerst nach den Assen, dann nach den Zweien, den Dreiern und so weiter. Sortiere die Karten, indem du sie von einer Spalte in die andere schiebst, absteigend sortierst und die Farben in den Spalten abwechselst. So kannst du zum Beispiel eine rote Zehn auf einen schwarzen Buben legen, aber nicht eine schwarze Zehn auf einen schwarzen Buben. Wenn du das Gefühl hast, dass du keine weiteren Züge mehr machen kannst, ist es Zeit, eine Karte vom Stapel zu ziehen.

Ich weiß, ich weiß. Das hört sich verwirrend an. Ist es aber nicht. Wirklich nicht. Hat man erst einmal den Dreh raus, ist das Spiel sehr einfach, macht eine Menge Spaß und ziemlich süchtig. Auf dieser Solitär Website werden viele verschiedene Versionen von Solitär angeboten. Jedes Spiel wird einfach und bequem online über deinen Browser gespielt. Probier‘s aus, aber wir können dir nicht versprechen, dass du das Spiel nur eine Runde spielen kannst!