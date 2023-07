Remnant II im Test

Besser als Teil 1?

Remnant II ist die Fortsetzung des bereits überaus guten Remnant: From the Ashes, das 2019 erschienen ist und in dem Überlebende der Menschheit gegen tödliche Kreaturen und gottartige Bosse in furchterregenden Welten antreten. Der erste Teil wurde damals als „Dark Souls mit Waffen“ beschrieben. Remnant 2 ist eine Fortsetzung, die ihren Vorgänger in fast jeder Hinsicht übertrifft. Das Gunplay wurde gestrafft und verfeinert, die verschiedenen Schauplätze sind farbenfroher und abwechslungsreicher, und die verschiedenen RPG-Elemente und die Charakterentwicklung wurden deutlich erweitert, sodass Ihr mehr Möglichkeiten habt, einen einzigartigen Charakter zu erstellen. Wie im ersten Teil werden auch in Remnant II die Quests dynamisch generiert und ihr werdet daher nie die ewig gleichen Levels spielen. Es gibt auch viele Geheimnisse zu entdecken, die mehrere Spieldurchläufe erfordern.

Die Benutzeroberfläche wurde verglichen mit dem ersten Teil deutlich überarbeitet. Eine neue Funktion ist die Möglichkeit, auf dem Inventarbildschirm Waffen, Nahkampfwaffen oder sogar Schmuckstücke als Favoriten festzulegen. Gegenstände werden immer nach „Ausgerüstet“ > „Neu erhalten“ > „Favoriten“ > „Alles andere“ sortiert. Das ist sehr nützlich, um eure besten Gegenstände ganz oben auf der Liste zu platzieren und so einen einfachen Zugriff zu ermöglichen. Sofern ihr gerade einen Buff oder Debuff habt, könnt ihr auch auf ihrer Charakterseite links oben nachsehen, was damit beeinflusst wird, indem ihr einfach mit der Maus über das Symbol fahrt. Sehr komfortabel! Während im ersten Spiel die prozedurale Generierung durch Veränderung des Layouts eines Levels und der gegnerischen Spawn-Punkte zum Einsatz kam, wurde sie in Remnant 2 erheblich erweitert. Nun werden auch Gegnertypen, die Ästhetik einer Region, Boss-Charaktere, NPCs sowie die Handlung und Quests des Spiels zufällig generiert.