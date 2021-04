Knockout City für EA Play-Mitglieder gratis

Knockout City für EA Play-Mitglieder kostenlos

Direkt nach der Veröffentlichung haben EA Play-Mitglieder auf allen Plattformen nicht nur unbegrenzten Zugriff auf das komplette Spiel – mit fünf Playlists zum Start, sechs Spezialbällen, fünf Multiplayer-Karten, einer interaktiven Umgebung und mehr – sondern sie können ihre Kämpfe auch mit dem exklusiven Knockout City epischen Outfit: „Bereit“ stilvoll austragen, das automatisch zu ihrem Inventar hinzugefügt wird, sobald das Spiel gestartet wird. Spieler können mit ihrer Crew Pläne schmieden, um gemeinsam zu einer weit größeren Bedrohung zu werden, indem sie schnellere Würfe aneinanderreihen oder dem Gegner einen Doppeltreffer verpassen.

Bei den Schlachten in der gesamten Stadt – von den Hochdach-Höhen bis zum Erschütterungshof – bietet Knockout City eine Vielzahl von Waffen, darunter der klassische Standardball, der explosive Bombenball, der fesselnde Käfigball und der der Schwerkraft trotzende Mondball, um Gegner mit Stil auszuschalten. Darüber hinaus können Spieler ihre Playlists wechseln, um jedes Spiel interessant zu halten – egal, ob sie sich allein in ein Duell stürzen oder ihre Gegner mit ihrer Crew in 3-gegen-3-Playlists wie Team-K.O. oder dem Diamanten-Diebstahl oder in einer 4-gegen-4 Ballform-Keilerei überlisten und ausspielen. Spieler, die den freien Wettkampf bevorzugen, können im jeder-gegen-jeden K.O.-Chaos oder in einem privaten Spiel in einer beliebigen Playlist ihr Können unter Beweis stellen.

Release am 21. Mai

Knockout City erscheint am 21. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC auf Origin, Steam und dem Epic Games Store, sowie dank Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, und zusätzlich für EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder. Unabhängig von der Plattform unterstützt das Spiel volles Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt. Zum Start erhalten die Spieler für begrenzte Zeit Zugang zu einer kostenlosen Testversion, in der sie die Vollversion spielen können. Wenn sie danach weiterspielen möchten, können sie das Spiel für 19,99 € erwerben.