Ko-Op Abenteuer “It Takes Two” angekündigt!

Fans von A Way Out haben Grund zur Freude: mit It Takes Two erscheint ein neues Koop Abenteuer für die heimischen Bildschirme. Bereits der Trailer verspricht ein buntes, aber auch emotionales Vergnügen.

Heute, am 11. Dezember 2020, warfen Electronic Arts und Hazelight Studios spontan die Ankündigung für ein neues Koop Abenteuer in den Ring. It Takes Two ist ein ausschließlich auf Koop ausgelegtes, genreübergreifendes Plattform-Adventure-Spiel, welches ab dem 26. März 2021 für Konsolen und PC erhältlich sein wird.

Das Abenteuer erhielt bereits im Rahmen der EA Play Live 2020 einen ersten Teaser, und nun endlich ein offizielles Erscheinungsdatum. It Takes Two ist dabei der nächste Titel des Hazelight Entwickler-Studios, dem preisgekrönten Studio hinter A Way Out.

In It Takes Two begibt sich der Spieler auf eine verrückte Reise. Man schlüpft in die Rollen des zerstrittenen Paares Cody und May. Von einem magischen Zauber in Puppen verwandelt, müssen sie sich durch eine Fantasie-Welt schlagen – und das gemeinsam! Mit zusammenhängenden Charakterfähigkeiten hangeln sich die Spieler durch unerwartete Hindernisse und bunte Herausforderungen.

Dabei werden die unterschiedlichsten Genres vermischt, und es besteht – laut erstem Trailer – ein fließender Übergang zwischen Jump-n-Run, 3D Puzzles, Shooter-Einlagen, oder Dungeon-Crawler Momenten.