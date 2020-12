Neuer Gameplay-Trailer zu NieR Replicant ver.1.22474487139…

Auf der Suche nach Heilung



NieR Replicant ver.1.22474487139… entführt Spieler in eine dunkle und apokalyptische Welt, in der sich ein junger Mann auf eine fesselnde Reise begibt, um ein Heilmittel für die tödliche Krankheit seiner Schwester zu finden – eine Reise, die am Ende alles in Frage stellen wird.