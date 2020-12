The Last of Us Part II gewinnt Game of the Year-Award

Über The Last of Us Part II

The Last of Us Part II erschien am 19. Juni exklusiv für PlayStation. Das intensive Action-Adventure von Naughty Dog setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich vier Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten ersten Teils auf einer gnadenlosen Vergeltungsmission befindet. Dabei muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen.

Das Spiel ist in folgenden Editionen erhältlich: