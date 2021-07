Kostenlose PC-Spiele: Beliebte Games in der Community

Computerspiele werden immer beliebter und es werden ständig neue Titel entwickelt. Vieles davon basiert auf dem Free2Play-Konzept und kann kostenlos gespielt werden. Wir haben uns für euch ein paar der interessantesten Games herausgepickt, die auch in der e-Sport Szene sehr erfolgreich sind.

Apex-Legends

Apex Legends ist ein Free-to-play-Spiel, allerdings gibt es auch In-App Käufe, welches von Respawn Entertainment entwickelt und von Electronic Arts veröffentlicht wurde. Das Setting ist im bekannten Titanfall-Universum angesiedelt. Das Game basiert auf dem beliebten Battle-Royale-Prinzip und kletterte schnell in den Charts nach oben, vor allem auch durch sehr viele Streams, die auf Twitch veröffentlicht wurden.

Vielleicht ist Apex Legends auf den ersten Blick nicht der ganz große Kracher in diesem Genre, für viele Fans aber der Geheimtipp schlechthin. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren.

Call of Duty: Warzone

Im März 2020 erschien mit dem Shooter Call of Duty: Warzone. ein Free2Play-Ableger aus dem Call of Duty-Universum. Ebenfalls ausgestattet mit der bekannten Battle-Royale-Mechanik und plattformübergreifend spielbar auf PC und Konsole fand der Titel sehr schnell viele Fans.

Allerdings sind mittlerweile nach gut einem Jahr am Markt nicht mehr alle Fans von dem Titel so begeistert, so soll es Vorteile für Spieler durch kaufbare Items geben und viele Bugs und Glitches wurden immer noch nicht behoben. Aber vielleicht wollt ihr euch ja selbst ein Bild von dem Shooter machen.

Hearthstone

Das Sammelkartenspiel-Genre gilt eigentlich als Nischen-Genre mit einer hohen Einstiegsschwelle. Mittlerweile haben sich aber rund um das Genre sehr viele Fans gefunden und generell sind Kartenspiele momentan wieder besonders beliebt.

Blizzards Hearthstone war das einzige Spiel seiner Art, welches CCG (Collectible Card Game) erstmals massentauglich machte. Hearthstone wird online gespielt und enthält über 1000 Spielkarten mit einer Auswahl an Einheiten, Waffen und Zaubern basierend auf der Computerspielserie Warcraft. Zwei Helden spielen gegeneinander und versuchen durch ihre Diener, Zauber und Heldenfähigkeiten das Leben des gegnerischen Helden auf 0 zu reduzieren, um zu gewinnen.

Quake Champions

Quake Champions ist ein First Person Shooter, der auf der legendären Quake-Serie basiert. Seit August 2018 ist der Titel als Free2Play-Version verfügbar und hat zahlreiche Fans gefunden. Es sind seit Release sehr viele Inhalte für die Spieler erscheinen, seien es neue Champions, Spielmodi, Waffen oder Skins.

Der Shooter bietet eine leichte Zugänglichkeit, benötigt aber durch sein rasantes Gameplay eine schnelle Reaktionsfähigkeit und ein scharfes Auge, also nichts für den Gelegenheitsspieler. Über die Quake Pro League können sich die e-Sportler auch untereinander messen wer der bessere Spieler ist.

League of Legends

League of Legends ist eines der ältesten und beliebtesten MOBAs auf dem Markt überhaupt. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 hat das Spiel einen langen Weg zurückgelegt, begeistert aber immer noch sehr viele Spieler. Mit League of Legends Wild Rift gibt es mittlerweile auch einen mobilen Ableger der Serie, wo wie beim Hauptspiel 2 Teams um die Vorherrschaft auf der jeweiligen Map kämpfen.

In zahlreichen Ligen auf der ganzen Welt und bei der jährlich stattfindenden Weltmeisterschaft werden neben den Konkurrenten wie Dota 2 oder Fortnite hohe Preisgelder ausgespielt. Viele begeisterte Fans verfolgen dabei auf den heimischen Bildschirmen die Kämpfe ihrer Lieblingsteams.

VALORANT

Im Jahr 2020 beschlossen die Macher von League of Legends, Studio Riot Games, sich nicht nur auf dieses Projekt zu beschränken um mit dem neuen Taktik-Shooter VALORANT in die Welt des e-Sports einzusteigen. Das Spiel entpuppt sich als eine Art Mischung aus CS:GO und Overwatch im Cartoon-Stil der Entwickler.

In VALORANT stehen den Spielern eine vielfältige Truppe übernatürlicher Agenten aus echten Kulturen und Regionen zur Auswahl, die alle ihre einzigartigen Fähigkeiten ins Spiel bringen. So wird der Schusswechsel durch taktische Informationen und strategische Unterstützung erweitert und den Spielern neue Wege eröffnet, die Kontrolle über den Kampf zu behalten.

Die oben genannten Titel sind nur natürlich nur ein kurzer Überblick über beliebte Onlinespiele, die auch ohne Geldeinsatz gespielt werden können. Das momentane Angebot ist ungleich größer und es kommen laufend neue Spiele dazu.