LG kündigt League of Legends-Wettbewerb „LG UltraGear EU Server Clash“ an

LG Electronics (LG) kündigt mit „LG UltraGear EU Server Clash“ einen neuen Wettbewerb an, bei dem die besten League of Legends-Amateurteams in Europa um die Krone kämpfen werden.

Als offizieller Display-Partner der diesjährigen League of Legends-Europameisterschaft (LEC) unterstützt LG die beliebte Profiliga und ihre Top-Teams weiterhin mit hochmodernen LG UltraGear™ Gaming-Monitoren. Der LG UltraGear EU Server Clash, der die bereits starke Präsenz des Unternehmens in der Gaming-Arena weiter ausbaut, gibt den europäischen League of Legends-Amateurspielern die Möglichkeit, auf der großen Bühne den Nervenkitzel des Kampfes zu erleben.

Im November werden alle EU-Bürger über 18 Jahre ohne Profiliga-Erfahrung eingeladen, Teams zu bilden und sich für den European Clash zu registrieren. LG UltraGear wird einen Discord-Server betreiben, um den Teammitgliedern zu helfen, sich zu verbinden und sich auf das Turnier vorzubereiten. Der Wettbewerb selbst beginnt am 7. Dezember, wobei die Teams für die Online-Vorrunden auf zwei regionale Server – Westeuropa (EUW), Nordeuropa und Osteuropa (EUNE) – aufgeteilt werden.

Die beiden besten Teams jedes Servers werden im Januar 2023 im LEC Studio in Berlin um die Ehre kämpfen, der erste LG UltraGear EU Server Clash Gewinner zu werden. Für das Weiterkommen in die Endrunde des Turniers werden die vier Halbfinalisten mit Preisen belohnt, unter anderem mit LG UltraGear Gaming-Monitoren. In ihrem Bestreben zu gewinnen, werden die Spieler, die die Bühne in den LEC Studios betreten, selbst die ultimative Reaktionsfähigkeit und nahtlose Bildqualität erleben, die LG UltraGear Gaming-Monitore zu den Favoriten von Gamern weltweit gemacht haben.

„Wir freuen uns darauf, die besten europäischen League of Legends-Amateurspieler beim LG UltraGear European Clash antreten zu sehen“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei LG Electronics Österreich. „Als Unternehmen, das in das Wachstum einer gesunden, lebendigen Gaming-Community investiert, sind wir stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der LEC fortzusetzen und dieses spannende, neue Amateur-Turnier zu unterstützen.“

Alle weiteren Informationen zum kommenden LG UltraGear EU Server Clash gibt es auf dem offiziellen LG UltraGear Twitter Account (@UltraGearGaming).