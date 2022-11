Tom Clancy’s Rainbow Six Jönköping Major startet am 21.11

Ubisoft gab heute bekannt, dass das Six Jönköping Major, eines der größten internationalen E-Sport-Events in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, vom 21. bis 27. November stattfinden wird.

​​

​Die besten 16 Teams aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika und Nordamerika werden um den Titel und das Preisgeld gegeneinander antreten. Als das finale Major dieser Season wird es die letzte Chance für die Teams sein, um sich die Punkte im globalen Rennen zu sichern und sich für das Six Invitational 2023 zu qualifizieren.

​

​Der Wettbewerb startet mit der Gruppenphase vom 21.-23. November in einer Studioumgebung in Stockholm, Schweden. Die besten acht Teams qualifizieren sich für die Playoffs, die vom 25.-27. November vor einem Live-Publikum auf einem der größten E-Sports-Festivals, der DreamHack Winter, im Elmia Congress Center in Jönköping, Schweden, ausgetragen werden. Rainbow Six Siege Fans, die am Major teilnehmen, haben Zugang zu allen Aktivitäten auf der DreamHack Winter, unter anderem auch denen, die speziell fürs Six Jönköping Major organisiert werden. Darunter fallen ein Merch-Store, Meet & Greet mit Profiteams, Demostände und vielem mehr. Außerdem wird am 21. November, zu Beginn der Gruppenphase, der komplette Inhalt der neuen Season von Jahr Sieben enthüllt.

​

​Die folgenden Teams werden am Six Jönköping Major teilnehmen:

​

​Aus der Asien-Pazifik Liga:

Cyclops athlete gaming

SANDBOX Gaming

Dire Wolves

FURY

Aus der Euopäischen Liga:

Team BDS

Wolves Esports

MNM Gaming

Heroic

Aus der Lateinamerikanischen Liga:

w7m esports

Team Liquid

FaZe Clan

Black Dragons

Aus der Noramerikanischen Liga:

Spacestation Gaming

TSM FTX

Soniqs

Mirage Esports

​Mehr Details zum Six Jönköping Major, wie zum Beispiel Details zum Wettbewerbsformat, Zeitpläne, Watchparties und den Aktivitäten vor Ort, können im Event-Guide gefunden werden: https://rainbow6.com/JonkopingMajor2022Guide