Life is Strange: True Colors auf der Square Enix Presents

Fans aus aller Welt wurde ein weiterer Einblick in die übernatürlichen Kräfte von Life is Strange: True Colors gewährt – dem neuesten Ableger der preisgekrönten Spielereihe Life is Strange. Im Rahmen der neuesten Square Enix Presents Ausgabe, während der digitalen E3 2021, wurden neue Details veröffentlicht.

True Colors wird von Deck Nine Games, dem Studio hinter Life is Strange: Before the Storm, in Zusammenarbeit mit Square Enix External Studios entwickelt und stellt den Spieler*innen Alex Chen vor, eine brandneue Protagonistin, die ihre übernatürliche Kraft der Empathie nutzt, um ein Geheimnis zu enthüllen, wegen dem sie alles und jeden in der idyllischen Kleinstadt Haven Springs infrage stellt.