Marvel’s Guardians of the Galaxy während Square Enix Presents vorgestellt

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 auf den Konsolen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie auf PC und GeForce NOW. Die Standard und Deluxe Editions können ab sofort vorbestellt werden. Alle Einzelheiten über Vorbesteller-Editionen sowie weitere Informationen über Marvel’s Guardians of the Galaxy gibt es auf der offiziellen Website.