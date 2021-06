Alle Streams der E3 2021 auf einen Blick

Bald ist es so weit und alle Blicke richten sich ehrfürchtig auf die Bildschirme, wenn es am 12. Juni heißt: die E3 2021 beginnt. Pandemie-bedingt findet das Gaming-Event auch dieses Jahr wieder virtuell statt und verspricht eine digitale Erfahrung mit vielen Überraschungen zu werden.

Auf der diesjährigen Electronic Entertainment Experience sind wieder einige Studios und Publisher vertreten, die uns endlich die neuesten News in Sachen Gaming präsentieren werden. Die Streams könnt ihr euch auf YouTube oder Twitch ansehen. Von Nintendo, Ubisoft, Devolver Digital, Koch Media, Square Enix bis hin zu Bethesda (bitte endlich ein paar Updates zu The Elder Scrolls VI) wartet ein regelrechter Marathon an Live-Streams auf euch. Um nicht den Überblick zu verlieren, haben wir alle Termine der E3 2021 für euch auf einen Blick.