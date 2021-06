Gaming-Highlights der Geeked Week von Netflix

Ubisoft-Serien

Gleich zwei Titel zur Far Cry-Reihe sind derzeit beim Streaming-Riesen in Arbeit, eines davon basiert auf Far Cry 3. Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix soll eine Neuinterpretation des Blood Dragon DLC und im Retro-Cartoon-Style sein. Zur zweiten Serie zur Far Cry-Reihe gab sich das Event jedoch bedeckt und gab lediglich bekannt, dass es sich um einen Anime handeln soll. Ich bin schon gespannt, welcher Teil hier als Inspiration dienen darf. Auch Fans von Tom Clancy’s Splinter Cell dürfen sich auf eine animierte Serie rund um Sam Fisher freuen!

The Witcher – Staffel 2

Das wahrscheinlich größte Highlight bildete der erste Teaser-Trailer zur zweiten Staffel rund um Hexer Geralt und Ciri. Der titelgebende Hexer, der von Henry Cavill verkörpert wird, war zwar nicht wirklich zu sehen, dafür aber einige kryptische Szenen der jungen Freya Allan als junge Prinzessin. Als Leserin der Buchreihe bin ich persönlich schon sehr auf die neue Staffel gespannt, und hoffe, dass sie sich ein wenig mehr an die Buchvorlage halten. Ein konkretes Releasedatum war in dem 10 Sekunden-Clip leider nicht zu sehen, aber laut bisherigen Ankündigungen dürfen wir mit einer Veröffentlichung im 4. Quartal rechnen.

Witcher-Con

Um gleich bei The Witcher zu bleiben: ganz überraschend wurde die Witcher Con angekündigt. Das virtuelle Fan-Event wird am 9. & 10. Juli stattfinden und soll die beiden Fangemeinden der Videospiel-Reihe aus dem Hause CD Projekt Red und The Witcher-Serie aus der Netflix-Schmiede vereinen. Geplant sind unter anderem:

Eine Vielzahl unterhaltsamer und interaktiver Panels, in denen die Menschen im Mittelpunkt stehen, die The Witcher im Spiel und auf dem Bildschirm zum Leben erweckt haben.

Aktuelle Neuigkeiten, exklusive Einblicke hinter die Kulissen und nie zuvor gesehene Enthüllungen aus der gesamten The Witcher-Reihe.

Intime Einblicke in die Kreativität und Produktion hinter den Spielen von CD PROJEKT RED, einschließlich des kommenden Handyspiels The Witcher: Monster Slayer, Comics und Fanartikel UND die Netflix-Live-Action-Serie The Witcher plus Merchandise sowie der Anime-Film Nightmare of the Wolf.

Fachkundige Erkundungen zu den Überlieferungen, Legenden, Monstern und Ursprüngen des Kontinents.

Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt auf das Event und werden euch natürlich darüber berichten!

Resident Evil Live-Action Serie bestätigt

Auch hier hat die Gerüchteküche schon länger gebrodelt und nun ist es fix: Resident Evil bekommt eine Live-Action Serie. Genaue Details, wie der Release, sind noch unbekannt, jedoch wurde bereits ein Teil des Casts enthüllt. Unter anderem dürft ihr euch auf Lance Riddick freuen, den ihr vielleicht aus den John Wick-Filmen, oder aber aus der Gaming-Welt (beispielsweise Zavala aus Destiny oder Sylens in Horizon Zero Dawn) kennt und Albert Wesker verkörpern wird. Die Handlung wird über einen Zeitraum von 8 einstündigen Episoden erzählt und wird in verschiedenen Zeitebenen spielen. Nachdem die letzten Resident Evil Filme eher nicht so meinen persönlichen Geschmack getroffen haben, bin ich umso auf die Umsetzung als Serie gespannt!

Den kompletten Stream könnt ihr euch übrigens hier ansehen: