FIFA 21: Summer of Football-Trophäen-Challenge auf PS4

Pünktlich zum Start der UEFA EURO 2020 bläst auch PlayStation zum digitalen Sturm auf das runde Leder und eröffnet die FIFA 21: Summer of Football-Trophäen-Challenge für PS4-Spieler.

Der Sommer steht in den Startlöchern und passend dazu feiert PlayStation ab heute bis zum 18. Juli 2021 den Summer of Football. Geplant ist eine Trophäen-Challenge mit fünf Phasen, an der Spieler von FIFA 21 auf PlayStation 4 teilnehmen können. Für die ersten vier Phasen sollen wöchentlich vorgegebene Trophäen erspielt werden – als Sofortpreis winken hier tolle digitale Preise pro Phase. Spieler, die alle vier Challenges gemeistert haben, dürfen sich in der letzten Phase einer finalen Frage stellen und können somit an der Verlosung einer PlayStation 5 Standard Edition teilnehmen. Hier erfahrt ihr alles über den weiteren Fahrplan der FIFA 21: Summer of Football-Trophäen-Challenge.