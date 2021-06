Capcom im E3 2021 Showcase

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Im handlungsbasierten Rollenspiel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin können Spieler:innen als unerfahrene Monsterreiter:in Abenteuer erleben, zu neuen Orten reisen und sich in epischen Quests prächtiger Monsties annehmen, um ihrer Bestimmung zu folgen und die Welt vor den „Wings of Ruin“ zu bewahren. Im neunen Trailer wird weiter auf die Geschichte eingegangen und das Schicksal des legendären Monsterreiters Red sowie der Ursprung des Monsters „Ausmerzflügel-Ratha“ beleuchtet. Ab dem 25. Juni können Interessierte sich in einer kostenlosen Demo erstmals selbst ein Bild des mit Spannung erwarteten RPGs machen. Die Demo erscheint für Nintendo Switch™ und Steam und sämtliche Spielstände können ab dem Release in das Hauptspiel übernommen werden. Fans der Monster Hunter-Serie können sich auf viele der majestätischen Monster der Serie freuen. Im E3 2021 Showcase wurden die Drachenältesten Kushala Daora und Teostra als neuste wiederkehrende Monster bekanntgeben.