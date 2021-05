Resident Evil Village im Test

Winter(s) is coming

Nach dem abendlichen Besuch von Chris erwachen wir mit Ethan benommen in einem dunklen verschneiten Wäldchen Rumäniens. Neben uns ein auf der Seite liegendes Fahrzeug samt leblosem BSAA-Agent. Verwirrt stapfen wir, neuerlich in der First-Person anstelle des Blicks über die Schulter des Protagonisten, durch den tiefen Schnee und suchen nach einem Pfad, der uns den Weg aus dem Wald oder zumindest an eine Lichtung weisen könnte. Sogleich verheißt uns ein Stacheldrahtzaun auch erste Spuren zivilisierten Lebens. Nicht ganz so behände und geschickt unter demselben durchgetaucht reißt sich Ethan die linke Hand am Stacheldraht auf – bleibt nur zu hoffen, dass die letzte Tetanus-Impfung noch wirksam ist. Immerhin, Arm noch dran, da erging es Ethans Fuß in Teil sieben doch erheblich schlechter. Ein paar aufgehängte Krähen später erreichen wir auch schon das namensgebende mysteriöse Dorf, das uns von nun an als zentraler Ausgangspunkt unseres Abenteuers dienen wird.

Schnell wird klar, dass es in besagtem Dorf alles andere als mit rechten Dingen zugeht. Überrannt von Lykanern (Werwölfen) ist die Dorfgemeinschaft populationsmäßig deutlich angeschlagen – die Resident Evil taugliche Interpretation von Brain Drain und Landflucht sozusagen. Doch all das ist zunächst lediglich ein Rauschen am Rande. Denn unsere Mission besteht darin Ethans Tochter wieder zu finden, von der jede Spur fehlt. Doch die Vorkommnisse des mysteriösen Dorfes erweisen sich alsbald aufs Engste mit dem Verschwinden von Rose verwoben.

Das Dorf als Dreh- und Angelpunkt

Dreh- und Angelpunkt von Resident Evil Village ist, neben unserer Suche nach Rose, das von Lykanern überrannte Dorf in der verschneiten europäischen Einöde. Stand uns in Resident Evil 7 lediglich ein kleiner Trailer, im Hinterhof der Bakers, als zentraler Hub zur Verfügung, dürfen wir uns im achten Serienteil in dem kleinen Dörfchen austoben. Zwischen den einzelnen Storyabschnitten, die uns über das Schloss der bereits hinlänglich bekannten Lady Dimitrescu (stummes „u“) bis in eine Fabrikanlage führen, haben wir hier immer wieder die Möglichkeit unseren explorativen Neigungen, wenngleich in doch eng begrenztem Ausmaß, nachzugehen. Den Großteil des Dorfes haben wir nämlich bereits nach der Auseinandersetzung mit dem ersten Bossgegner erkundet und erschlossen. Ab diesem Zeitpunkt lohnt eine Rückkehr nur noch, um etwa mittels neuer Dietriche noch verschlossen gebliebene Schränke und Schubladen zu öffnen, mittels eines Drehrades Kübel aus Brunnen emporzuziehen und auf diesem Wege zufällig dort liegengebliebene Gegenstände zu bergen, oder aber Jagd auf Hühner, Schweine, Fische und Ziegen zu machen. Immerhin eröffnen sich uns im späteren Verlauf des Spiels auch immer wieder Seitenarme auf der Karte, die unser Entdeckerherz höher schlagen lassen. Darüber hinaus tauchen an manchen Orten, bei einem späteren Besuch, auch besonders starke Gegner auf, die nach ihrem Ableben dann mit besonders wertvollen Schätzen aufwarten.

Die erlegte indigene Fauna lässt, mit Ausnahme der vom Himmel geholten Krähen, diesmal übrigens keine Währung – im Falle von Resident Evil Village wären das Lei – fallen und in ihren Eingeweiden finden sich auch keine Edelsteine. Vielmehr kann das Fleisch der Tiere dem ansässigen Händler Der Duke, dem adipösen Schatten des Protagonisten, überreicht werden. Derselbe erweist sich nämlich nicht nur als Gourmet sondern als talentierter Koch, der aus dem erlegten Getier kulinarische Köstlichkeiten zu zaubern vermag. Die dabei entstehenden Gerichte erlauben es uns Ethans Charakterwerte – Lebenskraft, Blockeffizienz sowie Bewegungsgeschwindigkeit – dauerhaft zu erhöhen, was jedoch lediglich auf dem dritten der zunächst auswählbaren Schwierigkeitsgrade eine willkommene Ertüchtigung des Hauptcharakters darstellt. Serienveteranen dürfen dementsprechend gleich für ihren ersten Spieldurchgang den dritten Schwierigkeitsgrad, „Hardcore“, auswählen.