ROCCAT Kone Pro & Kone Pro Air Gaming Mäuse nun erhältlich

Die brandneuen Kone Pro PC-Gaming-Mäsue – ROCCAT Kone Pro & Kone Pro Air – sind ab jetzt weltweit erhältlich. Nach über 14 Jahren Kone kommt ROCCATs legendäre Gaming-Maus jetzt mit neuester Technologie und noch mehr Reaktionsschnelligkeit, inklusive Titan Optical Switch, Titan Wheel Pro und mehr in den Handel.

ROCCAT gab heute bekannt, dass die Kone Pro und Kone Pro Air – die kabellose Variante der Peripherie – ab sofort bei teilnehmenden Händlern weltweit und unter www.roccat.com erhältlich sind. Seit ihrem Debüt im Jahr 2007 stellen die Kone Mäuse die Spitze von ROCCATs Präzisionsdesign dar und verschaffen ambitionierten Computerspielern mit ihren innovativen Funktionen den entscheidenden Vorteil im Spiel. Die brandneuen Kone Pro Mäuse kombinieren ROCCATs blitzschnelle Titan Optical Switch Technologie – die Mausklicks bis zu 100x schneller registriert als Standard-Gaming-Mäuse – mit dem charakteristischen, bei den Fans so beliebten Kone-Shape. ROCCAT hat mehr als ein Jahrzehnt Forschung in Handgrößen, Grifftypen und Ergonomie gesteckt, damit sich die Kone Pro in den Händen von Gamern perfekt zu Hause fühlt. Windows Central (USA) hat die Kone Pro getestet und bezeichnete sie als “eine außergewöhnliche Gaming-Maus” mit einer Bewertung von 4,5/5 und dem Prädikat “Recommended”. Die Mäuse der Kone Pro-Serie sind in den Farben Arctic White und Ash Black erhältlich.