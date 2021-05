Mit einem Trailer zu Mario Golf: Super Rush enthüllt Nintendo einen neuen Spielmodus und weitere Charaktere für Marios neuestes Fairway-Abenteuer. Mario und seine Freund*innen holen am 25. Juni auf Nintendo Switch zum Abschlag aus.

So rasant wie in Mario Golf: Super Rush ging es auf dem Nintendo-Golfplatz noch nie zu. Gemeinsam mit zahlreichen Charakteren aus dem Pilz-Königreich können die Spieler*innen solo golfen oder in verschiedenen Multiplayer-Modi gegen Familie und Freund:innen antreten. Das Nintendo Switch-Spiel mit dem gewissen Spin erscheint am 25. Juni. Was die Golfer:innen im Sommer erwartet, zeigt der aktuelle Trailer Macht euch bereit zum Abschlag mit Freunden und Familie in Mario Golf: Super Rush. Das Video enthüllt, welche Nintendo-Held*innen im Spiel den Schläger schwingen, einen neuen Spielmodus, verschiedene Golfbahnen und weitere Details.