Chivalry 2 Cross-Play Open Beta erhält Termin und Details

Die Chivalry 2 Cross-Play Open Beta startet am 27. Mai für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Publisher Tripwire Presents und Developer Torn Banner Studios laden Spieler ein, das ultimative mittelalterliche Schlachtfeld frühzeitig auf allen wichtigen Plattformen zu erleben.

Entwickler Torn Banner Studios, Publisher Tripwire Presents und der globale Retail-Publishing-Partner Deep Silver freuen sich, erste Details zum kommenden Chivalry 2 Cross-Play Open Beta-Programm bekannt zu geben. Die Chivalry 2 Cross-Play Open Beta beginnt am 27. Mai 2021 um 17:00 Uhr und endet am 1. Juni um 17:00 Uhr. Sie wird allen Spielern auf dem PC (über den Epic Games Store), PlayStation 4und PlayStation 5 Konsolen-Systemen, der Xbox One-Familie und den Xbox Series X|S-Konsolensystemen kostenlos zur Verfügung stehen. Der Chivalry 2 Cross-Play Open Beta-Client wird außerdem einen Tag früher, am 26. Mai 2021 um 17:00 Uhr, auf allen Plattformen zum Vorab-Download verfügbar sein. Die Cross-Play Open Beta wird der letzte spielbare Test für Chivalry 2 vor dem weltweiten Veröffentlichungstermin am 8. Juni 2021 sein.

Während die Open Beta näher rückt, gibt Torn Banner zudem einen Blick hinter die Kulissen des Spiels in dem heute veröffentlichten Developer Diary-Video.