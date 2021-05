Escape Room Neustart: Fox in a Box Wien wird zu Locks & Clocks

Neuer „Locks & Clocks“-Glanz

Dank der Fusion ergibt sich eine Vielzahl an neuen Chancen für die Wiener Escape Room Filiale, die von nun an in frischem „Locks & Clocks“-Glanz erstrahlt. Wir hatten bereits vor zwei Jahren die Gelegenheit einen Escape Room von Crime Runners zu besuchen, unseren Bericht findet ihr hier: Next-Gen Escape Room Crime Runners: Going Underground im Test.