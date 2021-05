New Pokémon Snap im Test

Zeit zum Knipsen

Wie bereits im Vorgänger bewegt ihr euch auf Schienen durch verschiedenste Areale und fotografiert aus eurem Hover-Fahrzeug, dem sogenannten Neo-One, Pokémon, die in den verschiedenen Gebieten beheimatet sind. Ziel ist es euren Fotodex mit jeweils vier Bildern eines jeden Taschenmonsters zu befüllen. Eure Kamera ist mit einer Zoom-Funktion versehen, um den Wesen so nahe wie möglich zu kommen. Habt ihr die Funktion aktiviert, registriert das euer Fahrzeug praktischerweise und ihr bewegt euch ein wenig langsamer fort, um den Moment gut einfangen zu können. Zusätzlich könnt ihr Samtäpfel aus eurem Gefährt werfen, um die Pokémon zu animieren, etwas Interessantes zu machen. Manche freuen sich über den gesunden Snack, andere könnten nicht weniger Interesse haben. Doch die, die dem Apfel nicht widerstehen können, geben ein tolles Foto-Modell ab. Auch mit Musik lassen sich gewisse Bewohner der Lentil-Region bezirzen und fühlen sich dazu veranlasst das Tanzbein zu schwingen – immer ein gutes Motiv. Eure Umgebung lässt sich auch scannen, und so bekommt ihr Hinweise auf den Aufenthaltsort von eher scheuen Pokémon, oder Informationen zur Geschichte der Region. Zudem reagieren auch manche der Taschenmonster auf das Geräusch des Scanners, so könnt ihr diesen auch für besondere Foto-Momente benutzen.

Auf den Strecken verteilt befinden sich immer wieder die geheimnisvollen Lumina-Blüten, die ihr nach erfolgreicher Erforschung, mit Lumina-Kugeln bewerfen und aktivieren könnt. Dadurch ergeben sich neue Situationen, die ihr mit eurer Kamera einfangen könnt. Viele Pokémon fühlen sich zum Licht hingezogen, und kommen so endlich aus ihren Verstecken. Doch nicht nur Blumen verfügen über das Lumina-Phänomen, auch spezielle Taschenmonster scheinen ein ganz besonderes Verhältnis zu diesem Effekt zu haben, was natürlich von euch erforscht werden muss. Bewerft ihr Pokémon mit Lumina-Kugeln, kann es zu ungewöhnlichen Verhaltensweisen kommen und euer Modell wird zudem in einen schicken Glanz gehüllt. Die verschiedenen Inseln besitzen zudem jeweils eine Lumina-Zone, in der jeweils ein ganz besonderes Lumina-Pokémon im Fokus steht, und deren Erforschung die Puzzlestücke zur Lösung der sagenumwobenen Vergangenheit der Lentil-Region darstellen. Diese Strecken sind ein wenig blass im Vergleich zu den anderen Arealen ausgefallen, und manchmal ist nicht ganz klar, was denn jetzt genau getan werden muss. Achtet also immer auf die eingeblendeten Tipps am Anfang der Lumina-Zone, damit ihr auch das richtige Motiv einfangt.

Die verschiedenen Strecken besitzen zudem ein Forschungslevel, das sich nach erfolgreicher Foto-Tour und genügend erhaltener Punkte, erhöht. Ein höherer Level bedeutet, dass sich Pokémon an euch gewöhnen, zutraulicher werden und neue Verhaltensweisen an den Tag legen, wodurch ihr wiederum bessere Motive zur Bewertung vorlegen könnt. Zusätzlich könnt ihr bei den meisten Strecken bei höherem Level auch die Fahrt bei Nacht freischalten und eure liebsten Pokémon im Schatten der Dunkelheit beobachten. Pro Fahrt hat eure Kamera begrenzt Platz für Fotos (etwas mehr als 70), daher solltet ihr genau den richtigen Moment abpassen, um ein Bild zu knipsen. Ein Tipp vorweg: die Kamera ist zu Beginn standardmäßig sehr langsam (ich nenne es liebevoll Schneckentempo) eingestellt, also direkt vor eurer ersten Tour empfehle ich euch die Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen, um ein flinkeres Zielen und Umsehen zu ermöglichen – so verpasst ihr weniger Gelegenheiten! Nach Abschluss der Haupt-Story habt ihr außerdem die Möglichkeit den Strand bei Abendrot zu erkunden und in den Einstellungen die Serienaufnahme (entweder 3, 6, oder 9 Bilder am Stück) zu aktivieren – ein praktisches Tool, das euch besondere Momente effizienter einfangen lässt.