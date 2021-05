Ratchet & Clank: Rift Apart – Gameplay-Video mit Waffen

Ein neues Gamplay-Video zu Ratchet & Clank: Rift Apart stellt Waffen und Fortbewegung vor mit denen wir wahlweise den Gegnern ein- oder aber selbst durch die Spielwelt heizen.

Der Charakter Zurkon Jr. aus Ratchet & Clank: Rift Apart stimmt sich bereits für die Veröffentlichung des PS5-exklusiven Action-Adventures am 11. Juni 2021 ein und stellt in seiner mehrteiligen Videoreihe bestimmte Aspekte des Spiels näher vor. Im Mittelpunkt des ersten Videos zu Ratchet & Clank: Rift Apart stehen die Waffen von Ratchet und Rivet sowie ihre Fortbewegungsoptionen.

In den Rollen von Ratchet und Rivet haben Spieler Zugriff auf mächtige Waffen wie den Supernova-Sturm und den Negatronbeschleuniger. Die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers verfeinern das Spielgefühl – Waffen feuern auf unterschiedliche Art, je nachdem, ob man die Trigger halb oder ganz durchdrückt. Der Phantomsprint hilft Spielern dabei, gegnerischen Angriffen gekonnt auszuweichen. Geht der Kampf auf einer anderen Plattform weiter, können sich Charaktere schnell mit dem Spaltstrahl dorthin befördern.