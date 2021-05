Quakecon 2021 – Ein Blick hinter die Kulissen

The Elder Scrolls Online – Vorschau auf die Portale ins Reich des Vergessens

Nun sind es nur noch etwas mehr als zwei Wochen bis zur Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online: Blackwood, dem nächsten Kapitel zur Serie, auf PC/Mac und Stadia am Mittwoch, den 01.Juni 2021 (die Konsolenversion für Xbox und PlayStation erscheint am 08.06.2021). Zeit, etwas tiefer in die Materie einzusteigen. In unserer neuesten Entwicklervorschau erfahrt ihr mehr über die mysteriösen Portale, die jetzt Dunkelforst heimsuchen, und bereitet eure eigene Invasion der Totenländer vor. Portale ins Reich des Vergessens sind neue Weltereignisse, die einzigartig für Dunkelforst sind und euch und eure Mitspieler auf die Probe stellen, euch euren Weg in die Totenländer vorzukämpfen. Diese zufällig erscheinenden Portale in Mehrunes Dagons Ebene begannen, in der ganzen Region ohne Vorwarnung zu erscheinen, genau wie es sein schrecklicher Plan vorsah. Mehr Details dazu verrät Jason Barnes, Zone Lead für „Blackwood“, in dem Artikel hier.

The Elder Scrolls Online – Zusätzliche Erfahrung, Gold und Ressourcen während der Erforscher-Feierlichkeiten

In ESO wird mal wieder gefeiert. Während der aktuell laufenden Erforscher-Feierlichkeiten erwarten euch doppelte Erfahrung, doppelte Ausbeute bei Ressourcenvorkommen und doppeltes Gold, ganz ungeachtet dessen, in welchem Gebiet Tamriels ihr unterwegs seid! Bis Donnerstag, den 20. Mai, um 16 Uhr MESZ könnt ihr noch teilnehmen. Hier findet ihr einen Überblick, was es alles zu ergattern gibt.

Fallout 76 – Öffentlicher Testserver und neues Update im Anmarsch

Auch bei Fallout 76 stehen die Räder nie still! Im aktuellsten „Aus dem Vault“-Artikel erfahrt ihr mehr über unsere Pläne zur Wiedereröffnung des öffentlichen Testservers zwecks Playtesting des „Stählerne Herrschaft“-Updates. Zudem haben wir Infos zu einem kleineren Update, das wir noch diesen Monat veröffentlichen wollen, und zum Doppelter-S.C.O.R.E.-Event, das an diesem Wochenende stattfindet. Hier gibt’s alle News in gesammelter Form.