Remnant: From the Ashes erhält Next-Gen Upgrade

Remnant im Xbox Game Pass

Zusammen mit dem Update für Konsolen wurde die PC-Version von Remnant: From the Ashes zur Microsoft Store App und zur Xbox App unter Windows 10 hinzugefügt und ist jetzt auch als Teil des Xbox Game Pass für PC verfügbar. Darüber hinaus können Spieler, die das Spiel über die Microsoft Store App, Xbox App oder den Game Pass für PC auf Windows 10-Systemen starten, mit Benutzern auf Xbox One und Xbox Series X/S zusammen spielen, da das Update für die Xbox One-Version des Spiels Crossplay-Funktion für Windows 10 hinzugefügt hat.

Über Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Action-Game in der Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, die von grässlichen Kreaturen heimgesucht wird. Als einer der letzten überlebenden Menschen werden Spieler alleine oder in einem Team mit bis zu zwei anderen tödlichen Gegnern und Bosse bekämpfen, um der Menschheit eine zweite Chance zu geben.

Das Spiel ist digital für PC (Steam und Epic Games Store), Xbox One und PlayStation 4 verfügbar. Die Box-Version ist jetzt auch im Einzelhandel und bei diversen Online-Plattformen für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.