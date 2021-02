Little Nightmares II im Test

Little Nightmares II beginnt direkt nach den Ereignissen seines Vorgängers. Wir schlüpfen in die Haut von Mono, einem kleinen Jungen im Trenchcoat, der sein Gesicht unter einer Maske aus Papier verbirgt. Woher er kommt ist unklar, doch scheint es als wäre er durch einen Fernseher geboren worden. So mysteriös seine Herkunft auch sein mag, so klar ist sein Ziel: Er will in den Signalturm, der über Pale City thront und die Bewohner der sterbenden Metropole in fernsehsüchtige Monster verwandelt, um dort dem Thin Man gegenüberzutreten, dem Dreh- und Angelpunkt des Schreckens, der sich in Little Nightmares II entfaltet.

Doch immerhin muss sich das seltsame Kind nicht alleine diesen Alpträumen stellen, denn Six, die sichtlich durch ihre Abenteuer gezeichnete Heldin aus Little Nightmares, begleitet Mono, um mit ihm Hand in Hand der Dunkelheit entgegenzutreten.