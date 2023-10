Lords of the Fallen im Test

Grundsätzlich ist Lords of the Fallen ein Souls-like, und zwar eines, dessen Design sich überaus stark am genialen Dark Souls anlehnt. Viele der Spielelemente sind sehr ähnlich. Allerdings bietet es durchaus einige innovative neue Ideen, vor allem unsere magische Umbral-Laterne. Mit Hilfe dieser Laterne sehen wir vom Land der Lebenden, Axiom, in das Land der Toten, Umbral. Stellen, wo wir unbedingt hinschauen sollten, werden in der Welt der Lebenden mit einem Schwarm Motten markiert. An einigen Stellen können wir auch in das Land der Toten hinüberwechseln. Allzu lange sollten wir aber dort nicht verweilen, denn je länger wir dort sind, desto mehr bekommt das Böse von unserer Gegenwart mit und schickt immer mehr und stärkere Krieger, um uns zu vernichten. Die Rückkehr in das Land der Lebenden ist nur an ausgewählten Stellen wieder möglich. Es kommt aber immer wieder vor, dass wir im Land der Lebenden nicht weiterkommen, weil bestimmte Stellen von einer Schattenkreatur blockiert werden. Es bleibt uns hier also nichts anderes übrig, als nach Umbral zu gehen um dort die Schattenkreatur zu töten und damit in der Welt der Lebenden die Blockade zu entfernen.

Eine unserer besonders kreativen Fähigkeiten ist der Seelenschinder – wir können die Seele eines Gegners kurzfristig aus seinem Körper herausziehen, um sie direkt anzugreifen und dem Gegner dadurch besonders hohen Schaden zuzufügen. Natürlich können wir diese Fähigkeit nur begrenzt einsetzen, sonst wäre sie zu mächtig. Wir finden im Laufe des Spieles aber immer wieder Orte, um Seelenschinder-Ladungen aufzufüllen. In der Schattenwelt können wir mit dieser Fähigkeit auch die Umgebung an ausgewählten Stellen beeinflussen. Wenn wir ein wenig von unseren eingesammelten Ressourcen investieren, können wir bei Blumenfeldern auch selbst einen Speicherpunkt erstellen. Die Fähigkeit ist zwar teuer, und es kann insgesamt nur ein so ein selbst erstellter Speicherpunkt angelegt werden, aber ich finde sie dennoch sehr hilfreich. Manche Kreaturen der Welt der Lebenden sind von einem Umbral-Parasiten befallen, der sie beträchtlich stärkt. Wir sollten diesen immer zuerst mit unserer Sturmlaterne entfernen, bevor wir uns dem Kampf mit der Kreatur stellen.