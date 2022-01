Lost Ark 101-Video fasst die wichtigsten Infos zum Spiel zusammen

Der Launch des MMOARPGs Lost Ark von Amazon Games und Smilegate RPG am 11. Februar kommt immer näher. Zur Vorbereitung veröffentlicht der Publisher nun ein Video, in dem Titel und Gameplay genau vorgestellt werden.

In dem fünf-minütigen Video lernen Fans, was sie in Lost Ark alles erwartet. Von Kämpfen, Fähigkeiten, Raids und PvP bis zum Segeln durch die weite Welt von Arkesia, bietet das Video die wichtigsten Informationen zum Spiel. Somit können sich sowohl Fans als auch Neulinge bestens auf das Abenteuer vorbereiten.

Lost Ark erfreut sich bereits in Südkorea und Russland großer Beliebtheit und erscheint nun am 11. Februar auch in Europa und Nordamerika.

Mehr Informationen zum Spiel gibt es hier.