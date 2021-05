Lost Judgment – Nachfolger von Judgement angekündigt

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio kündigen heute Lost Judgment an, den Nachfolger von Judgment. Lost Judgment wird vom Studio entwickelt, das auch für die Yakuza-Serie verantwortlich ist.

Lost Judgement verbindet Detektivarbeit, Film-Noir-Flair und actionreiche Kämpfe zu einem Mystery-Thriller mit Takayuki Yagami als Protagonisten – einem Privatdetektiv, der diejenigen verteidigt, welche nicht vom Gesetz geschützt werden.

Lost Judgment erscheint am 24. September 2021 für die Next-Gen-Plattformen PlayStation 5 und Xbox Series X|S, sowie PlayStation 4 und Xbox One. Der Titel wird in Kürze bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar sein.