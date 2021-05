Final Fantasy VII Remake Intergrade mit neuem Trailer

Erster Soldat

Neben dem Trailer wurden auch neue Live-Gameplay-Aufnahmen und Informationen für den bevorstehenden Titel Final Fantasy VII The First Soldier enthüllt. In dem besonderen Livestream wurde angekündigt, dass man sich für dieses Battle Royale-Actionspiel für Mobilgeräte ab sofort für die geschlossene Beta vorregistrieren kann, die vom 1. bis 7. Juni 2021 läuft. Spieler*innen, die beweisen möchten, dass sie die perfekten SOLDAT-Kandidat*innen sind, können sich hier bis zum 27. Mai 2021 über den Google Play Store anmelden.

Intergrade und INTERmission

Final Fantasy VII Remake Intergrade nutzt die Vorteile der neusten Hardware und bietet eine Vielzahl von Verbesserungen für Grafik, Gameplay und Features für PS5. Wer das Remake für PlayStation 4 gekauft hat, kann ein kostenloses PS5 Enhancement Upgrade herunterladen, welches Grafik und Gameplay-Verbesserungen für die neuste Hardware bietet, wenn auf einer PS5-Konsole gespielt wird. Die neue Episode mit Yuffie, FF7R Episode INTERmission, kann auch als eigenständiger Download im PlayStation Store gekauft werden. Besitzer*innen der Disc-Version des Remake auf PS4 benötigen eine PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk, um dieses digitale Upgrade in Anspruch nehmen zu können.

Editionen und Versionen

Final Fantasy VII Remake Intergrade wird ab dem 10. Juni 2021 als Standard Edition, in physischer wie digitaler Form, und als Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition von Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint mit einem digitalen Mini-Soundtrack mit Titeln wie „Descendant of Shinobi“ und einem digitalen Artbook mit Concept Art und Charakterbögen. Kund*innen, welche die digitale Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition von Intergrade vorbestellen, erhalten als Bonus die Waffe „Kaktoriken“, die Yuffie in FF7R Episode INTERmission ausrüsten kann.

Die Intergrade-Version des Remake kann jetzt im stationären Handel sowie online in digitaler Form als Standard Edition oder Digital Deluxe Edition im PlayStation Store vorbestellt werden. Benutzer*innen, welche das kostenlose Enhancement Upgrade für PS5 von Final Fantasy VII Remake herunterladen, können FF7R Episode INTERmission, die neue Episode mit Yuffie, ab dem 10. Juni 2021 separat im PlayStation Store kaufen.