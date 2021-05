Sniper Ghost Warrior Contracts 2 für PlayStation 5 verschoben

Erste Erweiterung als Rekompensation gratis

Als Zeichen des guten Willens und angesichts dieser Neuigkeiten hat CI Games beschlossen, die erste große inhaltliche Erweiterung (DLC; eine neue und umfangreiche Karte mit brandneuen Verträgen) für alle Spieler auf allen Plattformen, einschließlich PS5, kostenlos bereitzustellen , PS4, Xbox X / S, Xbox One und PC. Die Erweiterung befindet sich derzeit in der Entwicklung. Weitere Neuigkeiten zur DLC-Veröffentlichung folgen in Kürze.

Darüber hinaus werden sowohl die digitalen als auch die physischen PS4-Iterationen mit einem kostenlosen digitalen Upgrade auf die PS5-Version verfügbar, das bei Veröffentlichung heruntergeladen werden kann. Dadurch soll sichergestellt werden, dass PS5-Spieler das Spiel am 4. Juni 2021 weiterhin erwerben und spielen können. PS5-Besitzer werden zudem von einem Day-1 Patch profitieren, mit dem sie die PS4-Version von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 in 4K spielen können. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 profitiert von der nativen 4k-Auflösung, verbesserten Texturen und Grafiken sowie kürzeren SSD-Ladezeiten auf Konsolen der nächsten Generation.