Yamaha präsentiert den Startschuss zur ersten eSX-eSport-Championship. Das eMotorsptort-Ereignis wird auf zwei Rädern ausgefochten: Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4.



Die erste eSX-eSport-Championship, präsentiert von Yamaha, beginnt ab sofort! Die Meisterschaft wird in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 ausgetragen und basiert auf drei Wettbewerbsstufen, die heute mit den Zeit-Qualifikationen beginnen und in den den Head-to-Head-Heats und den eSX-Finals mündet. Gefahren wird auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam.