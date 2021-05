Port Royale 4 zeigt demnächst auch auf Nintendo Switch Flagge

Port Royale 4 hisst, als erste Handelssimulation, demnächst auch auf Nintendo Switch die Flagge. Die Jungfernfahrt von Port Royale 4 auf Switch startet am 28. Mai. Maritime Abenteurer und alle die es noch werden wollen, können die Handelssimulation bereits jetzt vorbestellen.

Publisher Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Gaming Minds Studios geben heute das Release-Datum von Port Royale 4 für die Nintendo Switch bekannt. Am 28. Mai sticht die Handelssimulation das erste Mal auf Nintendos Handheld-Konsolen-Hybriden in See. Die Nintendo Switch Version kann bereits jetzt mit einem 10-prozentigen Rabatt vorbestellt werden und enthält: