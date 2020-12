Port Royale 4 im Test

Die Handelsrouten

Um also die Waren von einer Stadt in eine andere zu bringen, erstellen wir eine Handelsroute für unsere Schiffe. Dabei wählen wir einfach den Zielhafen an, zu dem unser Konvoi fahren soll. Selbstverständlich ist ein gerader Kurs im Regelfall nicht möglich, weil beispielsweise eine Insel dazwischen liegt, und auch selten sinnvoll. Ein kluger Planer berücksichtigt vor allem den Wind, weil unsere Schiffe allesamt Segelschiffe sind. Rudergaleeren waren damals bereits aus der Mode und Dampfschiffe noch nicht erfunden. Also orientieren wir uns bei der Routenplanung vor allem an den vorherrschenden Windrichtungen, aber auch Meeresströmungen, Untiefen, die Unwetterhäufigkeit oder die berichtete Piratentätigkeit spielen bei der Planung einer Handelsroute eine Rolle. Man kann die Route genau festlegen und erhält sofort eine Berechnung der voraussichtlich dafür benötigten Zeit. Auch die eingesetzten Schiffe sind von Relevanz, da große Schiffe zwar viele Waren aufnehmen können, aber bei seichtem Wasser ein Problem haben. Kleine Segler hingegen können schnell entlang der seichten Küste fahren, ohne bekannte Piratengewässer durchqueren zu müssen. Der Wind verändert sich übrigens nur selten, was zwar nicht unbedingt vollkommen realistisch ist, aber das Spiel ist auch so bereits komplex genug.

Unsere Schiffe werden in Konvois auf die Reise geschickt. Ein Konvoi in Port Royale 4 kann auch aus nur einem Schiff bestehen, das Hinzufügen oder Entfernen von Schiffen im Hafen erfolgt kinderleicht. Wir stellen also unsere Handelsrouten unter Berücksichtigung von Geografie, Wetter und Piraten zusammen, die unsere Konvois danach benutzen. Anfangs haben wir nur ein Schiff, aber bald können wir weitere Schiffe erwerben – besonders günstig als Gebrauchtschiff, wenn gerade ein Mitbewerber in Konkurs gegangen ist – oder lassen neue Schiffe bauen, wenn in einer Stadt alle dafür nötigen Rohstoffe vorhanden sind. Insgesamt kommen 18 historische Segelschiffstypen im Spiel vor. Werden Schiffe auf Ihrer Fahrt beschädigt, sollten wir sie im nächsten Hafen reparieren lassen. Das kosten uns dann sowohl Zeit als auch Geld. Um das Spiel spannender zu machen, können unterschiedliche Arten von Wirtschaftseinbrüchen auftreten, die bestimmte Gegenden (oder die ganze Karibik) betreffen. Eine Heuschreckenplage etwa zerstört bestimmte Waren oder unerwartete neue Steuern verteuern bestimmte Waren drastisch. Wir können Kapitäne anheuern und diese unseren Konvois zuweisen. Notwendig ist das nicht, aber manchmal sinnvoll, da sie in schwierigen Situationen bessere Ergebnisse erzielen. Auch bei Seegefechten können erfahrene Kapitäne durch ihre Taktiken einen beträchtlichen Vorteil bringen. Höchstens 10 Kapitäne können gleichzeitig unter Vertrag stehen, selbst wenn man viel mehr Konvois besitzt. Also sollte man sie dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.